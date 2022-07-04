Андрей Бочкарёв: Дорожная сеть АДЦ "Коммунарка" будет достроена в 2023 году

АДЦ "Коммунарка" - это мегапроект

Строительство дорог и автомобильных проездов на территории административно-делового центра (АДЦ) "Коммунарка" планируется завершить в 2023 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, АДЦ "Коммунарка" – мегапроект, сопоставимый по масштабам с "Сити".

"Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует хорошего транспортного обеспечения. Именно поэтому здесь ведется активное дорожное строительство. В течение этого и следующего года планируется завершить строительство еще 13,35 км дорог, включая мост через реку Сосенку, путепроводы над Калужским шоссе, а также внутриквартальные проезды", - рассказал Бочкарев.

За прошедшие годы здесь уже было построено четыре дорожных участка, в том числе путепроводы над магистралью Солнцево - Бутово - Видное общей протяженностью почти 5 километров.

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