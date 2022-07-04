Медведев оценил важность освобождения территории ЛНР

Зеленскому следует вспомнить Цицерона

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение территории ЛНР - важное событие в ходе специальной военной операции.

"Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он добавил, что украинские власти "в кокаиновом восторге" продолжать игру в международную поддержку.

"Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit", - заключил Медведев.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. "Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал глава Минобороны.

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