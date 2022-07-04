ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев оценил важность освобождения территории ЛНР

14:21
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Зеленскому следует вспомнить Цицерона

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение территории ЛНР - важное событие в ходе специальной военной операции.

Минобороны: ВСУ несут значительные потери на всех направлениях
Найдены документы о работе наблюдателей ОБСЕ на украинские спецслужбы

"Предвижу, что на этом фоне наши европейские "друзья", у которых снесло крышу от вида чужой крови, разнообразные урсулы, трасс и прочие боррели, будут и дальше призывать Украину к войне до победного конца", - написал зампред Совбеза в Telegram.

Он добавил, что украинские власти "в кокаиновом восторге" продолжать игру в международную поддержку.

"Только напрасно это. Надо было раньше думать. А сейчас Зеленскому и Ко следует вспомнить Цицерона: Abiit, excessit, evasit, erupit", - заключил Медведев.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Луганской народной республики. "Операция завершена вчера освобождением одного из крупнейших городов Луганской народной республики - Лисичанска", - сказал глава Минобороны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.