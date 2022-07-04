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Арестович назвал сдачу Лисичанска и Северодонецка удачной операцией ВСУ

14:52
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Киев планирует все отвоевать обратно

Сдача Лисичанска и Северодонецка - это удачная операция украинских военных.
Путин: участвовавшие в освобождении ЛНР подразделения должны отдохнуть

Такое мнение выразил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович. ВСУ выполнили свои задачи, а именно - сковать основные силы противника, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наступательных действий на других участках фронта.

"Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции довлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, падения донецкого аэропорта, 32-го блокпоста. А слом стереотипа - это очень дорогого стоит. Это - рождение национальной военной школы. В кои-то веки мы снова сделали их красиво", - написал Арестович в Telegram-канале.

Советник Зеленского выразил надежду, что ВСУ обязательно отвоюют Лисичанск обратно.

4 июля Шойгу доложил Путину об освобождении Луганской народной республики (ЛНР). Накануне российская армия взяла Лисичанск.

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