Мишустин: Россия не видит себя без мощного флота

На верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на пленарном заседании Международной выставки "Иннопром-2022", что Россия не видит себя без мощного флот.

"У нас должно быть сильное кораблестроение. Для этого на наших верфях предстоит провести глубокую локализацию производства по всем типам судов: от атомных ледоколов, газовозов, танкеров и контейнеровозов до небольших речных трамвайчиков", - добавил глава кабмина, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил также, что аналогичная задача относится и к судоремонту.

"Разработана программа развития собственного дизелестроения для оснащения морского, речного флота энергетическими установками", - сказал премьер.

По его словам, реализация программы обеспечит все внутренние потребности в низко- и высокооборотных двигателях.

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