Лавров заявил о развязанной Западом "войне против журналистов"

Москва будет отвечать на недружественные действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на недружественные действия Запада в отношении российских журналистов.

"Мы не начинали эту войну против журналистов, мы заинтересованы в том, чтобы ее закончить, но я не вижу, как Запад может прекратить свои бесчинства, потому что он зашел слишком далеко, ему остановиться теперь невозможно без потери лица", - добавил глава внешнеполитического ведомства (цитата по РИА "Новости").

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Ограничения касаются в том числе сферы медиа. В частности, европейским пользователям поисковой системы Google стали недоступны страницы агентства Sputnik и телеканалов RT. Многие сотрудничающие с российскими СМИ журналисты получили ярлыки "СМИ, аффилированных с российским правительством".

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