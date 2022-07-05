Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков зодиака

Тельцы почувствуют прилив сил и энергии, а Козерогов ждут перемены в личной жизни

Овны

Марс покинул ваш знак. Закончилось время спонтанных решений и сумасшедших поступков! Вы станете гораздо спокойнее и благоразумнее.

Тельцы

В ваш знак пожаловал Марс – планета энергичная, горячая и скорая на принятие решений. Вы почувствуете прилив сил и энергии, но этим нужно еще научиться управлять!

Близнецы

Вокруг вас началось активное движение: в соседних знаках появились новые планеты. А значит, ожидаются перемены в жизни. Не цепляйтесь за старое, будьте открыты для всего нового!

Раки

Меркурий делает первые шаги в вашем знаке. А значит в жизни грядет что-то новенькое. Впереди у вас 2 недели, насыщенных событиями и информацией!

Львы

Меркурий перешел в знак Рака, переключая ваше внимание с внешнего мира на внутренний. Постарайтесь сегодня побыть наедине с собой, погулять в одиночестве на природе.

Девы

Луна в вашем знаке в неплохих отношениях с Ураном, что поможет адаптироваться к чему-то новому. Ваши друзья или знакомые могут принести сегодня интересные новости.

Весы

Работа или учеба выйдут на первый план на ближайшие 2 недели. У вас будет достаточно мотивации, чтобы заниматься серьезными вещами в середине лета!

Скорпионы

Если вы настроились на отдых, в ближайшие две недели вам нужно срочно собрать чемоданы! Меркурий будет вам благоволить. Если же отдыха не предвидится, вам стоит задуматься об учебе и новых навыках.

Стрельцы

В ближайшие дни вам придется заниматься довольно скучными делами: сбором справок или заполнением бумаг. Запаситесь терпением – ваши усилия принесут плоды!

Козероги

Ваша личная жизнь оживится и заиграет новыми красками. Готовьтесь бегать на свидания, флиртовать и целоваться под июльским звездным небом.

Водолеи

Начинается время, когда у вас получится сделать свою жизнь более комфортной. Не стесняйтесь строить что-то под себя – вы этого достойны и вполне заслужили!

Рыбы

Творчество, спорт, поездки с детьми или отправка их на летний отдых будут вашими приоритетами следующие 2 недели. Если сможете и сами уехать в отпуск, это пойдет вам на пользу!

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