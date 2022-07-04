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Мишустин потребовал перевести фармацевтику на отечественные компоненты

15:06
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В период пандемии отрасль справилась с выпуском лекарств

Российская фармацевтика в период пандемии коронавируса справилась с выпуском необходимых лекарств. Однако частично результат был достигнут за счет импортных компонентов. России следует незамедлительно приступить к формированию фармацевтики, полностью независимой от зарубежных компонентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Поэтому нам следует незамедлительно приступить к формированию технологической независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию", - сказал глава правительства на пленарном заседании "Иннопрома".

Мишустин также признал, что в некоторых отраслях экономики наблюдается определенный спад. Однако критическая отметка нигде не достигнута – более того, в фармацевтике, электронике и других сферах наблюдается рост, приводит слова премьера РИА Новости.

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