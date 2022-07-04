Риск рецессии в Европе вырос до 40%

На фоне снижения поставок газа из России

Британский Центр исследований экономики и бизнеса сообщил, что на фоне снижения поставок газа из России риск рецессии в Европе увеличился до 40%.

"Риск экономического спада в Европе этой зимой оценивается примерно в 40%, отчасти из-за зависимости большинства стран Восточной и Центральной Европы от российского газа", - сказано в документе.

Уточняется, что в состоянии повышенной готовности также находятся Италия и Франция.

Британия при этом тоже зависит от цен на мировом рынке, хоть и получает большую часть газа из Норвегии.

"Кроме того, у Великобритании очень ограниченные мощности для хранения, что означает, что она менее способна пережить временные ценовые шоки",- сказано в исследовании.

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