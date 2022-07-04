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Чешский генерал указал на просчеты НАТО в ситуации с Украиной

15:39
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Оружейные запасы стран альянса истощились

Киеву не стоит ждать наращивания реальной военной помощи от стран Запада. Они активно поддерживают Украину на словах, однако возможностей для поддержки Зеленского у государств НАТО все меньше, заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

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"Резервы и возможности оборонной промышленности ограничены, и ясно, что сам альянс не допускал мысли, что в Европе начнется долгий конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны. Мы даже не представляем, как перестроить мирную промышленность на военный лад", — сказал генерал в интервью изданию Parlamentní listy.

Шандор отметил, что некоторые европейские страны даже не спешат предложить активную поддержку Киеву. В частности, Германия пообещала достаточно много, однако мало что сделала. При этом оружия, которое можно было бы отправить, почти не осталось: ЗРК и противотанковые системы, которыми украинцы умеют пользоваться, отправили, а запасы "советского наследства" скоро закончатся: теперь в случае конфликта оружия не хватит у самой Чехии, признал генерал.

Шандор подчеркнул, что страны Запада долго не учитывали логичные требования России. Он посоветовал НАТО пересмотреть свои позиции - иначе членам Североатлантического альянса придется увеличивать численность армий, что чревато катастрофическими финансовыми потерями.

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