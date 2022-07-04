Лисичанск возвращается к мирной жизни

Мирные жители получают гуманитарную помощь

Освобожденный от националистов Лисичанск постепенно возвращается к мирной жизни. В городе разбирают уличные баррикады, разминируют жилые кварталы, жителям раздают гуманитарную помощь. Люди встречают российских военных и подразделения ЛНР со слезами радости на глазах. Многие сердечно благодарят наших бойцов за спасение от неонацистов и просят никогда не оставлять их.

Со слезами на глазах в освобожденном Лисичанске местные жители встречают российских военных и бойцов народных республик. Сейчас в городе ведется разминирование. Мирные жители начали получать гуманитарную помощь. Продукты в магазине здесь всё ещё не купить - украинские националисты растащили всё, что могли.

Украинские боевики готовились к городским боям в Лисичанске. На улицах - баррикады из автомобилей, во дворах окопы. Националисты выгоняли людей из квартир и занимали верхние этажи многоэтажек. Они бы уничтожили здесь всё, как в Мариуполе, но по кадрам с воздуха видно - город практически уцелел. Российские военные окружили националистов и вынудили выйти из жилых кварталов без боя – о чем свидетельствуют кадры бегства некоторых из них на запад, подальше от Лисичанска.

После освобождения Лисичанска российские подразделения двигаются в направлении Северска. До него от фронта около семи километров. Южнее Артёмовск, западнее - Славянск и Краматорск. В Киеве пытаются убедить всех, что отступление ВСУ - это их очередная успешная военная операция, но реальное положение украинских войск ухудшается с каждым днём.

Радикалы не прекращают обстрелы Донецка. Сегодня снаряд попал в детский сад, пострадало несколько жилых домов, разрушен рынок. Наши бойцы в ответ накрывают украинскую артиллерию из реактивных систем залпового огня. Это кадры с Авдеевского направления, отсюда подавляются огневые точки националистов, с которых ведется огонь по мирным людям.

А это оперативная съёмка из Херсона. Спецназ Росгвардии берет штурмом дом в элитном квартале города. Его хозяин - бывший начальник областного управления СБУ Вячеслав Савченко. Среди обнаруженных документов - доказательства сотрудничества Савченко с представителями миссии ОБСЕ на Украине, схемы мест дислокации подразделений Вооруженных сил России в Крыму и приграничных регионах. Это в очередной раз подтверждает, что сотрудники ОБСЕ вели разведывательную деятельность в интересах украинских спецслужб и спецслужб стран НАТО.

Пётр Вершинин, Денис Большаков, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"