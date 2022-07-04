Европейцев предупредили о тяжелых последствиях санкций против России

Зимой могут начаться перебои с электричеством и теплом

В Великобритании протестующие блокируют движение по основным автомобильным трассам в знак протеста против роста цен на топливо. Так, в результате действий демонстрантов с самого утра оказалось затруднено движение по трассе, связывающей Лондон с юго-западной частью Уэльса. Заметно выросли цены на бензин и в США. Причина тому - ситуация вокруг Украины и недальновидная политика лидеров ряда государств в связи с этим. А в Киеве уже рассказывают, как намерены "доить" страны Евросоюза.

Мечтательно улыбаясь, министр иностранных дел Украины Кулеба рассказывает о европейских перспективах своей страны. Уже сейчас, говорит он, пошлины на украинские товары, поставляемые в Евросоюз, якобы обнуляют. Его западные коллеги говорят о том, что и вступление Украины в ЕС не за горами. А значит, и дотации совсем скоро потекут рекой, потирая руки рассуждают в Киеве.

"Это логика верная с точки зрения украинского потребителя. Польша, например, научилась делать так, чтобы Евросоюз давал ей больше и больше денег. Вот и нам нужно научиться также. Европа - это деньги. А мы - большая страна, и мы будем просить много", - заявил Кулеба.

Никто и не сомневался. Оттого делать Украину полноправным членом ЕС, говорят эксперты, в ближайшие десятилетия точно никто не будут. Слишком уж накладно. Впрочем, кое-какие средства Киеву все же продолжат подкидывать. Возможно, из тех российских денег, которые оказались заморожены в западных банках. Лондон, например, этот вопрос уже прорабатывает.

Необязательно, впрочем, и отдавать эти деньги Украине. Можно их просто забрать себе, например, в счёт уже поставленного оружия. А его Великобритания отправила на миллиарды долларов. И украв российские средства и активы, эти потери можно восполнить, что Лондон, вероятно, и попытается провернуть. В Киев же отправят очередную партию списанных броневиков и противотанковых комплексов. Хотя и это еще под вопросом, учитывая, что запасы Великобритании ведь тоже не безграничны.

"Эксперты предупреждают, что Лондон и его союзники вскоре не смогут покрыть потребности Украины, которая увязла в битве дальнобойной артиллерии и ежедневно расходует по 5 тысяч снарядов в день, не подорвав при этом свои собственные боевые возможности", - пишут СМИ.

Оказывается, маниакальная накачка оружием Киева серьёзно ослабила британскую армию. Не говоря уже о том, что санкции продолжают наносить урон, прежде всего, тем, кто их ввел. Сотрудники "Вашингтон пост", например, сопоставили таблицу цен на бензин во всём мире и с горечью констатировали, что если на 40 долларов заправить автомобиль в России, то уехать на нём можно гораздо дальше, чем во всех странах из списка так называемых прогрессивных экономик. Цены на топливо там продолжают бить рекорды. И обуздать этот рост пока не могут. Ни в Европе. Ни в США.

"Мы должны быть многозадачными, чтобы снизить цены на бензин внутри страны", - сказала вице-президент США Камала Харрис.

Судя по реакции в соцсетях, Камала Харрис только разозлила американцев. Её смех многие посчитали оскорбительным, учитывая серьезность проблемы. Джо Байден, в свою очередь, попытался перенаправить людской гнев на владельцев заправок - мол, это они виноваты в скачке цен, а значит и разбираться надо с ними.

"Что-то я запуталась совсем. Он же вместе со своей командой называл цены на бензин "путинскими" и обвинял в их росте лично Владимира Владимировича. Тогда, по этой логике, о снижении цен и просить надо не американских предпринимателей, а Путина, нет?" – сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Но то ли еще будет, пишет британская "Дейли Мэйл". "Хитрый план" по установке предельных цен на российскую нефть, который сейчас разрабатывают на Западе, может спровоцировать ещё больший рост стоимости "черного золота". Потому как Россия торговать себе в убыток явно не будет, что приведет к дефициту на мировом рынке.

Также существует риск перебоев с газом. Его стоимость на европейском рынке сегодня снова скакнула до мартовских значений. А глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил об угрозе исчерпать нынешние запасы за два месяца, если Россия прекратит поставки. Одновременно с этим немцев уже начали готовить к тому, что зимой будут перебои с электричеством и теплом.

Александр Панюшкин, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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