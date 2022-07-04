Сергей Собянин открыл после реконструкции поликлинику в Ховрине

В Москве на реконструкции сейчас находится 100 поликлиник. Две из них открылись сегодня после масштабного ремонта в Ясенево и в Ховрино. Медучреждение на Флотской улице посетил мэр столицы. Почти за год четырёхэтажное здание постройки конца 60-х практически полностью перестроили. Обновили фасад и заменили инженерные коммуникации. А также установили новые двери, окна и полностью выполнили отделку. Поликлинику оснастили современным медоборудованием.

В пятом филиале 45-й поликлиники в Ховрино завершилась комплексная реконструкция - от здания 1968 года постройки осталось немного.

"Это не поликлиника после ремонта, это фактически новое здание - очень технологичное, с новым оборудованием. Абсолютно весь комплекс специалистов находится в этом филиале", - рассказала заведующая филиалом Ирина Смирнова.

Новый фасад и коммуникации, системы вентиляции и кондиционирования, удобная навигация. Вместо регистратуры - стойки информации с консультантами. Для пациентов с инфекционными заболеваниями предусмотрен отдельный вход, чтобы предотвратить распространение инфекции. Удобные зоны ожидания для пациентов и комнаты отдыха для персонала. И, конечно, самое современное оборудование.

Это лор-комбайн - аппарат для комплексной диагностики. Здесь есть эндоскоп с камерой, изображение с которой выводится на монитор, и врачу удобно оценить всю клиническую картину. Также он удаляет серные пробки из ушей, и оснащён электрокоагулятором - он останавливает кровотечение из носа, прижигая сосуды.

И такие новейшие аппараты - абсолютно во всех кабинетах. Это отметил и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Количество поликлиник увеличивается, уже полсотни поликлиник отреставрированы, реконструированы, вошли в строй и еще сразу же 100 поликлиник сейчас находятся в реконструкции. Такой масштаб просто огромный", - сказал Собянин.

Так работает Московский стандарт. В нём учтено абсолютно всё: от перечня специалистов и оборудования до дизайнерских решений и эргономичной мебели. И для всех поликлиник он един.

"Мы находимся в поликлинике в районе Ховрино. Детская поликлиника на 320 посещений за смену. Готовность - 80%, на сегодняшний день идут отделочные работы. Объект спроектирован и строится по новому стандарту "МСК стандарт+" Планируем в этом году ввести, в 4 квартале - в ноябре", - сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Ещё одна стандартная поликлиника заработала и в Ясенево - первый филиал Городской поликлиники №134.

В этом филиале также есть всё необходимое оборудование, чтобы пациенты могли пройти весь комплекс обследований рядом с домом. А благодаря сервису "цифровая поликлиника" - иметь доступ к результатам анализов и исследований удалённо.

Кабинеты самых востребованных врачей находятся внизу, а узких специалистов - выше. Причём, рядом с соответствующей комнатой диагностики: рядом с кардиологом можно сделать ЭКГ или УЗИ, а эндоскопию - недалеко от гастроэнтеролога. Всё логично и удобно.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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