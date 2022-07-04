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Участники "Активного гражданина" выбрали место для площади ЛНР

16:14
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В голосовании приняли участие порядка 110 тысяч москвичей

Москвичи определили место для площади Луганской народной республики. В честь республики назвали территорию вдоль Смоленской набережной у посольства Великобритании.

Как отмечается на портале mos.ru, в голосовании, которое проходило в проекте "Активный гражданин", приняли участие почти 110 тысяч граждан.

"Выбранный большинством вариант набрал 56,85 процента голосов", - говорится в сообщении. Чуть более 10% проголосовали за территорию вдоль улицы Академика Пилюгина между Ленинским проспектом и Воронцовским парком, а почти 14% - за территорию вдоль Большого Ржевского переулка.

Ранее территория в районе посольства США в Москве получила наименование "Площадь Донецкой Народной Республики". Название для территории выбрали жители на портале "Активный гражданин".

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