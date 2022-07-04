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Путин утвердил новый порядок обращения госчиновников с подарками

16:33
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Их передадут в Гохран

Особый порядок обращения с подарками из драгметаллов и драгоценных камней, полученных госслужащими, утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий документ, принятый в 2015 году, дополнен новым пунктом. Теперь подарки, не выкупленные чиновниками, будут передаваться в Гохран.

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"В случае, если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступало заявление о выкупе, такой подарок подлежит передаче… в Гохран России для зачисления в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Сдавать драгоценности, полученные высокопоставленными чиновниками во время протокольных и служебных мероприятий, в Гохран будет Управление делами президента, либо специальное подразделение регионального органа власти - в зависимости от того, куда был сдан подарок.

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