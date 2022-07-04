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Зеленский рассказал, как Украина объединила ЕС и НАТО

17:10
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Украинский лидер уверен, что такого единства не было десятки лет

Небывалое единство в Европейском союзе и НАТО достигнуто благодаря Украине. Об успехах своей страны рассказал украинский лидер Владимир Зеленский участникам международной конференции по восстановлению Украины, которая проходит в швейцарском Лугано.

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"ЕС теперь мощно объединен благодаря и нам, Украине. Благодаря нашей реформе актуализировали каждую из ценностей Европы. Поддержка странами НАТО говорит о том, что мы объединили альянс, такого объединения альянса не было десятки лет", — сообщил Зеленский в видеообращении. Он пригласил участников конференции приехать на Украину, чтобы вместе восстанавливать страну.

Выступил на конференции и украинский премьер Денис Шмыгаль. Он оценил план восстановления Украины в 750 миллиардов долларов. По мнению Шмыгаля, основным источником финансирования масштабных проектов должны стать конфискованные активы России, передает РИА Новости.

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