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Бойцы ВСУ назвали свою службу "адом на земле"

18:01
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Многие отказываются сражаться

Военнослужащие украинской армии пожаловались британским журналистам на невыносимые условия службы. Бойцы ВСУ отмечают ужасную организацию и безразличие офицеров. Из-за интенсивных боевых действий на восточном фронте у многих появляются психологические проблемы, солдаты уверены, что поставки вооружений Западом ничего не изменят и хотят покинуть службу.

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"По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни все по-другому", — приводит рассказ украинского военнослужащего британская The Independent.  По его словам, боеприпасы у его подразделения закончились уже через несколько недель боев.

Солдаты ВСУ также сообщили, что украинские офицеры не берегут личный состав подразделений, людей бросают в пекло, несмотря на проблемы со здоровьем. Двое бывших офисных работников рассказали, что их бросили на передовую сразу же после начальной подготовки. Из-за ужасной организации ВСУ и нелогичных решений командования служба для них превратилась в "ад на земле", многие вообще отказываются сражаться.

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