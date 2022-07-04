Возросло число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранены еще пятеро мирных жителей

Число пострадавших в результате массированного обстрела Донецка артиллерией ВСУ возросло до одиннадцати. По данным штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, ранены еще пятеро мирных жителей.

Как сообщается, четыре человека ранены в Куйбышевском районе. В Киевском районе пострадала одна женщина. Ранее стало известно о шести раненых в Киевском, Куйбышевском и Петровском районах города, передает ТАСС.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрелов повреждены три детских сада и лицей. Всего ВСУ в 16:50 выпустили по двум районам Донецка 12 снарядов калибром 155 мм. Ранее в результате обстрела начался пожар на заводе "ДонПластАвтомат".

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