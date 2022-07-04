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Обозвавшего Шольца "колбасой" посла назначат замглавы МИД Украины

19:03
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Мельник вернется в Киев осенью

Оскорбившего канцлера Германии Олафа Шольца украинского посла, как выяснилось, очень ценят в Киеве. По данным немецкого издания Bild, Андрей Мельник скоро вернется в столицу Украины, чтобы занять пост замглавы МИД.

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"Андрея Мельника очень ценят в Киеве за его работу", — приводит издание комментарий своих источников. По их данным, дипломат покинет Берлин осенью. Внешнеполитическое ведомство уже сделало предложение о новом назначении Мельника президенту Владимиру Зеленскому..

Пользователи соцсетей из Германии жестко критикуют украинского посла за его нелицеприятные высказывания о представителях власти ФРГ. Скандал разразился в мае – тогда Мельник оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев, назвав политика "ливерной колбасой", напоминает РИА Новости.

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