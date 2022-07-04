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Лавров призвал разобраться с задержанием сухогруза у берегов Турции

22:29
  • понедельник
  • 04 июля 2022

По информации СМИ, на борту порядка 7 тысяч тонн зерна

Сергей Лавров заявил о необходимости разобраться в ситуации с задержанием российского сухогруза у берегов Турции. На пресс-конференции по итогам переговоров в Москве со своим венесуэльским коллегой российский министр иностранных дел сказал, что судно под российским флагом доставляет груз по контракту между Эстонией и Турцией. По информации турецких СМИ, на борту около семи тысяч тонн зерна, которое ждут в городе Конья в центральной части страны.
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Но вот Киев предъявил претензии, что груз якобы украинский. Сейчас Анкара проводит переговоры с представителями России, ООН и других стран относительно принадлежности груза. Сергей Лавров высказал мнение, что Запад намерен использовать ситуацию с дефицитом зерна для внедрения сил НАТО в Черное море.

"Если говорить о сути зерновой проблемы как таковой, мы уже неоднократно излагали нашу позицию - неприемлемы попытки искусственно создавать этот кризис. Нет никаких проблем с вывозом нашего зерна наших удобрений, за исключением проблем, созданных западными санкциями", - сказал Лавров.

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