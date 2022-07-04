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Мишустин высказался о пользе параллельного импорта

22:36
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Будут налажены новые логистические цепочки

Временный ввод параллельного импорта позволит скорее наладить новые логистические цепочки поставок материалов и комплектующих, которые пока не производятся внутри страны. Об этом заявил Михаил Мишустин на международной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге.

Площадка принимает более 600 международных компаний, приехали официальные делегации из 25 стран. Деловая программа фокусируется на возможностях, которые открываются на новых рынках. Партнер Иннопрома в этом году - Казахстан. Как отметил Михаил Мишустин, промышленная кооперация с республикой - один из приоритетов двустороннего сотрудничества.

Речь идет о реализации инвестиций сумму свыше 6,5 миллиардов долларов. Перспективных направлений - не мало.

"В ближайшее время мы планируем запустить инфраструктурные и транспортные проекты. В рамках программ импортозамещения будут созданы дополнительные производственные мощности. Считаем, что у казахстанских партнёров есть хорошие возможности для того, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановивших работу на российском рынке, поскольку переориентация товарных потоков не временный тренд, а долгосрочный процесс, который укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста", - отметил Мишустин.

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