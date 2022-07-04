Коварный вирус: в мире вновь растет заболеваемость ковидом

В ряде стран хотят вернуть ношение масок в общественных местах

Российским гражданам, приезжающим из-за границы, по-прежнему необходимо сдавать ПЦР-тест на коронавирус в случае отсутствия сертификата о прохождении вакцинации или перенесённом заболевании, а также заполнять анкету на госуслугах. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Эти меры сохраняются в связи с тем, что не везде в мире ситуация с ковидом стабилизировалась. Так, в ряде европейских стран вновь фиксируется рост числа заболевших. А во Франции рекомендовали вернуть ношение масок в общественных местах.

Маски сброшены, но легче точно не стало - примерно с такими лозунгами бастуют французские медики. В перерывах между сменами выходят на улицу и открыто говорят о том, что с ковидом сейчас в стране всё плохо.

Франция на грани срыва, подтверждают и вирусологи. Говорят, это лето безнадежно испортит ковид. После временного и относительно недолгого затишья кривая заболевших резко взлетела в 6 раз. Ежедневно там регистрируют почти 150 тысяч инфицированных. Чуть меньше в Испании, Великобритании, Нидерландах, но это пока. Уже ясно, что средняя суточная цифра по европейским больницам будет очень высокой.

Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации: ощущение, что ковид ушёл, обманчиво и на такие вирусные уловки лучше не поддаваться. Постоянные мутации вполне могут привести к тому, что на смену легкому "омикрону" придет его крайне агрессивный собрат. Тем более, что сам вирус до сих пор изучен мало, к тому же, к его происхождению остаются вопросы. И серьёзные. Так, глава ВОЗ накануне в частной беседе упомянул, что коронавирус мог быть созданием рукотворным. Правда, пока эта версия только для кулуарных сплетен.

"Глава ВОЗ не делал каких-либо подобных заявлений публично или в частном порядке и продолжает считать, что все гипотезы происхождения коронавируса находятся на столе и должны рассматриваться учеными", - говорит официальный представитель ВОЗ Кристиан Ландмайер.

Ученые больше не намерены скрывать правду, выступил на конференции в Испании американский доктор Джеффри Сакс. Это он возглавлял комиссию авторитетного журнала "Лансет", того самого, который публиковал информацию о ковиде. Статьи выходили с опозданием, часто на второстепенные темы. Читатели думали, что редакция проверяет информацию. Однако выяснилось, что на учёных давили сверху.

"Я почти убеждён, что вирус вышел из биолаборатории США, не из природы. Напомню, после двух лет интенсивной работы над вирусом, с моей точки зрения, это ошибка биотехнологий, а не естественная вспышка. Мы не знаем этого абсолютно точно, но существует достаточно доказательств того, что должно быть изучено. Однако это не расследуется и в США, ни где бы то ни было", - заявил Джеффри Сакс.

Национальные правительства о коронавирусе как будто забыли, согласны промышленники Германии. Страна с начала пандемии потеряла больше 140 тысяч человек. А значит, уже этой осенью рабочих рук банально не хватит.

Ситуация непредсказуемая: вирус можно подхватить и один, и два, и три раза, предупреждают врачи. Переболевшие коронавирусом иммунитет рано или поздно теряют, а значит, в перспективе у человечества есть все шансы заработать так называемый "долгий ковид".

"Мы сейчас находимся в пограничной ситуации между мировой пандемией и внутренней тенденцией. То есть, мы полагаем, признаки болезни, её вспышки будут происходить время от времени. Надеемся, это будет эффект камня, брошенного в пруд: большие волны сменять маленькие, и в итоге почти сойдут на нет", - отметил специалист ортопедического института Галеацци Фабрицио Прелиаско.

Во Францию сейчас пришла седьмая такая волна. Местный минздрав уже рекомендовал своим гражданам сделать четвертую прививку. А своё недовольство скрыть под медицинскую маску.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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