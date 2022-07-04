ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин присвоил звание Героя России двум генералам

19:34
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Лапин и Абачев отличились при освобождении ЛНР

Звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Высшие офицеры отличились во время освобождения Луганской народной республики.

Минобороны рассказало о героизме участников СВО
Спас сослуживцев: россияне проявляют героизм в ходе спецоперации

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу - генерал- майору, Лапину Александру Павловичу - генерал-полковнику", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Об освобождении ЛНР в результате специальной военной операции стало известно 3 июля. А в понедельник на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства поздравил военнослужащих России и республики с этим событием. Путин сообщил, что сегодня же подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки "Центр" Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву, принявших активное участие в освобождении ЛНР.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.