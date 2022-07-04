Путин присвоил звание Героя России двум генералам

Лапин и Абачев отличились при освобождении ЛНР

Звание Героя Российской Федерации присвоено генерал-майору Эседулле Абачеву и генерал-полковнику Александру Лапину. Указ подписал российский президент Владимир Путин. Высшие офицеры отличились во время освобождения Луганской народной республики.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу - генерал- майору, Лапину Александру Павловичу - генерал-полковнику", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Об освобождении ЛНР в результате специальной военной операции стало известно 3 июля. А в понедельник на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу глава государства поздравил военнослужащих России и республики с этим событием. Путин сообщил, что сегодня же подпишет указ о присвоении звания Героев России командующему группировки "Центр" Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву, принявших активное участие в освобождении ЛНР.

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