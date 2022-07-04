Установлена причина массового отравления на выпускном под Тамбовом

Госпитализированы 40 человек

Врачи установили причину массового отравления на выпускном в Тамбовской области. Дети и родители, которые 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг" в Рассказове, заразились сальмонеллезом.

"Люди продолжают обращаться за медицинской помощью, состояние стабильное у всех, госпитализировано более 40 человек. У обратившихся за медпомощью врачи диагностируют признаки инфекционного заболевания "сальмонеллез", - сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК.

Как сообщалось, одиннадцатиклассники рассказовской СОШ No4 29 июня праздновали выпускной в кафе "Семейный очаг". На следующий день у родителей и детей появились признаки пищевого отравления, по данным на 1 июля было госпитализировано 15 человек. Детали инцидента выясняет Роспотребнадзор, передает РИА Новости.

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