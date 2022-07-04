Десятки ранены и двое погибли в результате стрельбы на параде в Чикаго

Преступник еще на свободе

Неизвестный преступник открыл стрельбу по участникам парада по случаю Дня Независимости в Чикаго. Известно по меньшей мере о двух погибших, десятки ранены.

"Мы получили информацию о том, что по меньшей мере два человека погибли, множество раненых", - сообщил телеканал WGN9, который ведет репортаж с места происшествия.

Инцидент произошел утром в понедельник в городке Хайленд Парк в пригороде Чикаго, штат Иллинойс. По словам очевидцев, стрелявший устроился на крыше магазина в боевой стойке. Прозвучало несколько десятков выстрелов. Злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция.

Как рассказал один из свидетелей, преступник действовал в одиночку. Худой, спортивного телосложения мужчина методично расстреливал толпу. По данным местной полиции, за минувшие выходные огнестрельные ранения в Чикаго получили от 55 до 60 человек. В их числе – 10-летний мальчик: в него попали три пули, когда неизвестный обстрелял окна квартиры, где находился ребенок.

По последним данным, в результате стрельбы на параде погибли пять человек, 16 раненых госпитализированы, число пострадавших растет.

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