Цена газа в Европе поднялась до рекордной отметки

Рост составил 13%

Цена газа в Европе достигла мартовских рекордных показателей. Стоимость превысила 1800 долларов за тысячу кубометров.

По данным лондонской биржи ICE, цены стали резко расти с утра понедельника. Во время торгов цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 1804,3 доллара за тысячу кубов. Повышение за сутки составило 13%.

На цены голубого топлива повлияли, в частности, планы сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии. Они запланировали забастовку на 5 июля, в результате этой акции общий объем норвежских поставок сократится на 13%. Из-за забастовки придется остановить работу трех платформ на континентальном шельфе в Северном море, передает ТАСС.

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