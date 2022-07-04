Журналист "ТВ Центра" рассказал об обстреле съемочной группы

Ранен ассистент оператора Андрей Алексеев

В Донецке под обстрел украинских подразделений попала съемочная группа "ТВ Центра". Тяжело ранен ассистент оператора Андрей Алексеев. У него два ранения, оба осколочных в голову. И в грудную клетку - второй осколок попал под бронежилет. Андрея сразу доставили в больницу, в сознании - его состояние стабильное. Помимо Андрея, в составе группы, которая в понедельник выехала работать в Донецк - корреспондент Денис Большаков и телеоператор Андрей Пашутин. Они не пострадали.

Андрей Алексеев сейчас находится в операционном блоке. Врачи выяснили, что у него осколок рядом с сердцем. Сейчас медики пытаются понять, что делать дальше. Но говорят, что состояние стабильное, журналист находится под контролем.

Съемочная группа работала в понедельник рядом с железнодорожным вокзалом. Там с самого утра были тревоги, обстреливали с "Градов". И когда журналисты подъехали на место, чтобы пообщаться с людьми, обстрел усилился. Возможно, даже целенаправленно стреляли по ним.

Один из снарядов разорвался буквально в 20 метрах от съемочной группы. В этот момент там находился ассистент оператора и один из сотрудников рынка. Последний, судя по всему, получил контузию, он был оглушен. Андрея Алексеева задело осколками. Один из осколков попал ему под бронежилет, в район грудной клетки. При этом оператор и корреспондент не пострадали.

"Минно-взрывная травма, полученная при обстреле ж/д вокзала. Проникающее ранение грудной клетки, мягких тканей. Сейчас мы определяемся с тактикой. Состояние средней тяжести, стабильное", - сообщил хирург Дмитрий Степанюк.

Андрея должны перевести в одну из центральных больниц Донецка, где ему предстоит операция.

Денис Большаков, "ТВ Центр".

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