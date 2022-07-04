ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке

21:14
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Он госпитализирован

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен журналист телеканала "ТВ Центр" - ассистент оператора Андрей Алексеев. В настоящее время он находится в больнице.

Как сообщает телеграм-канал "ТВ Центра", журналист получил несколько осколочных ранений, в ближайшее время его прооперируют.

Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрелов ВСУ повреждены три детских сада и лицей. Ранения получили более 10 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Ассистент оператора Андрей Алексеев
Ассистент оператора Андрей Алексеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.