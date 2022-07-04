Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке

Он госпитализирован

В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ ранен журналист телеканала "ТВ Центр" - ассистент оператора Андрей Алексеев. В настоящее время он находится в больнице.

Как сообщает телеграм-канал "ТВ Центра", журналист получил несколько осколочных ранений, в ближайшее время его прооперируют.

Ранее в понедельник мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрелов ВСУ повреждены три детских сада и лицей. Ранения получили более 10 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"