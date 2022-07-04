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Жилой дом загорелся в результате падения беспилотника в Таганроге

21:33
  • понедельник
  • 04 июля 2022

Пожар потушен, принадлежность аппарата устанавливают эксперты

Беспилотный летательный аппарат упал на частный жилой дом в Таганроге. В результате возник пожар, возгорание оперативно ликвидировали.

"Сегодня в 17:26 мск поступило сообщение о том, что на жилой дом в Таганроге упал беспилотник. Пожар возник на площади 70 кв. метров, он был оперативно ликвидирован. Никто не пострадал", - сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По данным Голубева, вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. На месте работают эксперты, они устанавливают тип, принадлежность летательного устройства и причины его падения.

Ранее сообщалось, что вечером 4 июля загорелась кровля частного дома в Таганроге. Пожар полностью ликвидировали к 18.30, передает ТАСС.

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