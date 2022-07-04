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Боевики ВСУ превратили в огневые точки дома с жителями в Харькове

21:54
  • понедельник
  • 04 июля 2022

В школах Северска размещена тяжелая техника и артиллерия

Боевики ВСУ превратили в огневые точки жилые дома в Харькове. Они захватили квартиры на улице Рымарской и запретили жителям эвакуироваться, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются", - сообщил генерал.

Также, по данным Минобороны, украинские вооруженные формирования разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО в школе Северска. Жителей близлежащих домов удерживают в спортзале, якобы для обеспечения безопасности. Подразделения территориальной обороны дислоцированы в школе №25 города Одессы, рядом размещена тяжелая техника и артиллерия, приводит слова Мизинцева ТАСС.

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