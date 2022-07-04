Британцы назвали Джонсона политическим трупом

Отставка премьера неизбежна

Борис Джонсон – политический труп. Премьер и Великобританию тянет за собой в могилу, жителям остается надеяться на его скорый уход с поста, заявила обозреватель The Guardian Несрине Малик.

"Отставка или уход Джонсона — а с ним и восстановление хотя бы некоторого подобия стандартов и ценностей в британской политике — по-прежнему неизбежны", — пишет Малик.

Основная причина, из-за которой пошатнулся рейтинг премьера — это скандал с вечеринками на Даунинг-стрит. Затем последовали отставки, штрафы от полиции и поражение на дополнительных выборах. Сейчас ситуация, по мнению автора статьи, еще более осложнилась. Пока британцы ждут, утешая себя тем, что Джонсон — политический труп, в стране меняются политические нормы. Выветривается ожидание, что ложь и служебные злоупотребления наказуемы, заключает обозреватель.

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