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Вопрос с транзитом в Калининград может решиться в ближайшее время

08:09
  • вторник
  • 05 июля 2022

Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил в беседе с РИА "Новости", что работа над решением вопроса с транзитом через Литву активно идет.

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"Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране", - сказал глава региона.

Он добавил, что Евросоюз должен внести исключения в действующие пакеты санкций.

"Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - уточнил Алиханов.

18 июня Литва сообщила, что прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в Калининградскую область. 21 июня стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

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