ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония запретила экспорт для 65 российских организаций

08:09
  • вторник
  • 05 июля 2022

Также утвержден запрет на импорт российского золота

Япония расширила санкции против России, введя запрет на экспорт для 90 российских и белорусских организаций, сказано в бюллетене от имени японских МИД, Минфина и Министерства экономики.

Премьер Японии прокомментировал указ Путина по "Сахалину-2"
Россия назвала условие "прагматического сотрудничества" с Японией

Кроме того, санкционный список Японии включает 57 физических лиц - в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Среди компаний значатся, в частности, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", холдинг "Швабе" в составе Ростеха и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Санкции предполагают заморозку активов в Японии, запрет на проведение финансовых операций. Кроме того, утвержден запрет на импорт российского золота.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Флаг Японии
Флаг Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.