Япония запретила экспорт для 65 российских организаций

Также утвержден запрет на импорт российского золота

Япония расширила санкции против России, введя запрет на экспорт для 90 российских и белорусских организаций, сказано в бюллетене от имени японских МИД, Минфина и Министерства экономики.

Кроме того, санкционный список Японии включает 57 физических лиц - в том числе главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо и виолончелиста Сергея Ролдугина.

Среди компаний значатся, в частности, АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "Рубин", холдинг "Швабе" в составе Ростеха и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Санкции предполагают заморозку активов в Японии, запрет на проведение финансовых операций. Кроме того, утвержден запрет на импорт российского золота.

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