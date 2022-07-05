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Глава Минпромторга пообещал снижение цен на автомобили

08:13
  • вторник
  • 05 июля 2022

Компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил в интервью РИА "Новости", что цены на автомобили в России в настоящее время стабилизируются.

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"Она не снизилась существенно, потому что есть инерция относительно закупленных материалов, сырья и комплектующих. Цикл производства автомобилей занимает около трех-четырех месяцев, поэтому как раз то, что в январе, феврале и марте приобреталось, сейчас выходит в рынок", - объяснил глава ведомства.

Он добавил при этом, что ожидает снижения цен.

"Потому что, можно, конечно, держать высокие цены до последнего, но тогда потребитель просто не будет приобретать продукцию. Поэтому компании будут вынуждены адаптироваться к запросам рынка", - отметил Мантуров.

Ранее стало известно, что стоимость новых автомобилей в России с начала года выросла на 25-30%.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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