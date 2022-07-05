ВСУ обстреляли населенные пункты в Курской области

Зафиксированы прилеты в деревне Марково

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в Telegram об обстреле приграничных пунктов Глушковского района.

"Сегодняшнее утро вновь началось с артиллерийского обстрела приграничных населенных пунктов Глушковского района. Зафиксированы прилеты в деревне Марково, снова рвутся снаряды в поселке Теткино. Обстрел продолжается, все подробности позже", - написал глава региона.

Ранее ВСУ обстреляли территории Курской и Белгородской областей ракетами "Точка-У" и беспилотниками "Рейс". При обстреле Белгорода погибли четыре человека, частично разрушены 11 многоквартирных домов и около 40 частных построек.

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