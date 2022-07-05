"Будут достигнуты": Патрушев перечислил цели спецоперации

Киевский режим создавал существенные угрозы для безопасности России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил на совещании по вопросам национальной безопасности, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

Как напомнил Патрушев, среди этих целей значатся защита людей от геноцида со стороны киевского режима, демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус.

"Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По словам Патрушева, существенные угрозы для безопасности не только России, но и всего мира создавали распространение на Украине неонацизма и заявленные киевскими властями планы по созданию ядерного оружия и вступлению в НАТО, передает РИА "Новости".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"