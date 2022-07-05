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Москвичей предупредили о граде во вторник

08:18
  • вторник
  • 05 июля 2022

Днем термометры в столице покажут 29-31 градус выше нуля

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил, что во вторник в Москве ожидается переменная облачность.

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"Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, в отдельных районах с грозами, местами возможен град", - уточнил метеоролог в разговоре с РИА "Новости".

Днем термометры в столице покажут 29-31 градус выше нуля, по области - от 27 до 32.

Ветер будет юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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