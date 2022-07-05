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Политолог Крашенинникова: охота за российскими деньгами на Западе не закончилась

09:16
  • вторник
  • 05 июля 2022

Эксперт напомнила, что в Белом доме есть комиссия, которая занимается поиском российских активов

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили намерение Лондона изъять российские активы якобы для помощи Украине.

Не слишком ли на Западе спешат с делёжкой имущества нашей страны? Как совместить призывы к восстановлению Украины с поставками оружия, которые явно нацелены на затягивание конфликта?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила директор Института внешнеполитических исследований и инициатив Вероника Крашенинникова.

"Легко, без сомнения. Эти деньги будут максимально использованы в интересах США, европейских государств, что-то достанется Украине. Охота за российскими деньгами на Западе еще не закончилась. В Белом доме есть целая комиссия, которая занимается поиском российских активов", - сказала эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

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