Вице-президента США раскритиковали за смех после слов о бензине

Американцы распространяют рецепты, как изготовить топливо дома

Если цены кусаются, не жалуйся, смекалка в помощь. Сделай сам! Например, бензин своими руками. Это не рецепты тайного общества сумасшедших, которое знает, как получить золото из железа или без нефти добыть топливо. Это вопрос, который был задан американскому вице-президенту Камале Харрис. Один из участников ТВ-шоу спросил – при таких ценах на бензин – она уже видела, что в Сети появились рецепты, как изготовить бензин дома? "Дома бензин делать, конечно, не надо", - засмеялась в ответ Харрис. А зрители возмутились! Ей-то о ценах на бензин не нужно беспокоится, на всём казенном. Пока.

- Честно говоря, она смеялась только потому, что глупая. - Ничего страшного, мы все будем смеяться в ноябре, когда все демократы окажутся в очереди на пособие по безработице и им придется платить по пять долларов за галлон.

Джо Байден еще раз объяснил Америке, почему топливо стоит так дорого, это уже напоминает заклинание: "Из-за России, России". И потребовал снизить цены на заправках. Через Twitter. Цены президента не услышали и упасть не смогли. Понятно, ценами управляет Россия. Средняя цена за галлон бензина в Штатах приблизилась к 5 долларам, в Калифорнии переваливала и за 6. Американцы начали что-то подозревать. И ироничные мемы про то, что бензин пора делать на дому, пронеслись по интернету. Им бы в русскоязычный сектор почаще заглядывать – здесь давно из хитрых смесей и тайных компонентов мастера добывают топливо.

- А сейчас будет вообще фокус – из этого 92-го делаем 95-й.

Новые рецепты – чуть ли не каждую неделю – на заднем дворе можно сделать установку промышленного уровня, где бензин можно гнать буквально из всего – мусора, обрезков шлангов, пластиковых бутылок. Помимо рецептов, как получить дома бензин, в англоязычном секторе интернета появились видеоролики, как эффектно Джо Байден борется с кризисом в американской экономике.

В конце концов, у нас зелёная повестка и на замену мясу предлагают питательных мучных червей. Так почему бензин самим не делать? Ну и что, что в действительности всё не так, как на самом деле.

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