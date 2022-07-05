Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

Жертвами нападения стали шесть человек

Полиция задержала в пригороде Чикаго подозреваемого в стрельбе во время парада в День Независимости США.

Им оказался 22-летний местный житель. Полицейские обнаружили на улице похожий по ориентировке автомобиль. И во время погони злоумышленника задержали.

По уточненным данным, мужчина во время праздника открыл огонь с крыши дома. Жертвами стали шесть человек, 26 пострадали. Сейчас они в больницах. Мотивы стрелка выясняют.

И еще аналогичное преступление в День независимости, на этот раз в Филадельфии. Стрельба началась, когда жители смотрели фейерверк. Двое полицейских получили ранения.

Джо Байден почтил память жертв трагедии минутой молчания и заявил, что свобода в США находится под угрозой.

"Я подписал первый за 30 лет настоящий закон в сфере реформирования оборота оружия. Но нужна совместная работа, предстоит сделать гораздо больше. И я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия", - заявил президент США.

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