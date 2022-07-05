ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе на параде в пригороде Чикаго

09:15
  • вторник
  • 05 июля 2022

Жертвами нападения стали шесть человек

Полиция задержала в пригороде Чикаго подозреваемого в стрельбе во время парада в День Независимости США.

Им оказался 22-летний местный житель. Полицейские обнаружили на улице похожий по ориентировке автомобиль. И во время погони злоумышленника задержали.

По уточненным данным, мужчина во время праздника открыл огонь с крыши дома. Жертвами стали шесть человек, 26 пострадали. Сейчас они в больницах. Мотивы стрелка выясняют. 

И еще аналогичное преступление в День независимости, на этот раз в Филадельфии. Стрельба началась, когда жители смотрели фейерверк. Двое полицейских получили ранения.

Джо Байден почтил память жертв трагедии минутой молчания и заявил, что свобода в США находится под угрозой.

"Я подписал первый за 30 лет настоящий закон в сфере реформирования оборота оружия. Но нужна совместная работа, предстоит сделать гораздо больше. И я не собираюсь сдаваться в борьбе с эпидемией насилия с применением огнестрельного оружия", - заявил президент США.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.