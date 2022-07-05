Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих на Украине

Отличились Евгений Береза и Юрий Шипулин

Минобороны рассказало о подвигах наших военнослужащих. Сержант Евгений Береза спас жизнь раненому командиру. Под постоянным огнём противника эвакуировал его в безопасное место. После чего вернулся к боевой машине и возглавил экипаж. Два вражеских БТРа и до 25 националистов были уничтожены.

Старший сержант Юрий Шипулин предотвратил ночное нападение радикалов на блокпост. Обнаружив грузовик с украинскими диверсантами, он на БМП выдвинулся навстречу. Заняв удобную позицию, поразил противника противотанковой управляемой ракетой, ликвидировав часть боевиков.

Заместитель командира зенитного ракетного дивизиона майор Игорь Логинов предотвратил попытку противника атаковать наш командный пункт с воздуха. Его подчиненные оперативно поразили вражеские цели. Тактическая ракета "Точка-У" и МиГ-29 противника были сбиты.

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