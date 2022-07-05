ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало о подвигах российских военнослужащих на Украине

09:05
  • вторник
  • 05 июля 2022

Отличились Евгений Береза и Юрий Шипулин

Минобороны рассказало о подвигах наших военнослужащих. Сержант Евгений Береза спас жизнь раненому командиру. Под постоянным огнём противника эвакуировал его в безопасное место.  После чего вернулся к боевой машине и возглавил экипаж. Два вражеских БТРа и до 25 националистов были уничтожены.

Старший сержант Юрий Шипулин предотвратил ночное нападение радикалов на блокпост. Обнаружив грузовик с украинскими диверсантами, он на БМП выдвинулся навстречу. Заняв удобную позицию, поразил противника противотанковой управляемой ракетой, ликвидировав часть боевиков.

Заместитель командира зенитного ракетного дивизиона майор Игорь Логинов предотвратил попытку противника атаковать наш командный пункт с воздуха. Его подчиненные оперативно поразили вражеские цели. Тактическая ракета "Точка-У" и МиГ-29 противника были сбиты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Военные
Военные
Военные
Военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.