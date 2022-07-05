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Командующий ЦВО вручил награды участникам спецоперации

09:11
  • вторник
  • 05 июля 2022

Александр Лапин пожелал военным вернуться домой с победой

Высокие правительственные награды отличившимся в ходе СВО бойцам вручил командующий войсками Центрального военного округа, Герой России Александр Лапин. Танкисты и мотострелки получили ордена Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством II степени", "За отвагу" и Жукова.

"Я верю в вас, верю то, что вместе мы выполним, с честью, все поставленные задачи. Желаю вам крепкого здоровья, вернуться домой с победой, живыми и здоровыми", - заявил Александр Лапин, командующий войсками Центрального военного округа, Герой России.

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