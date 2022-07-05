ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия может потерять 1,5 трлн рублей от нехватки мощностей БАМа и Транссиба

08:30
  • вторник
  • 05 июля 2022

В 2021 году объем грузов, которые не удалось перевезти по этим магистралям, составил 70 млн тонн

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил ущерб экономике от нехватки провозных мощностей на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях.
Путин назвал главный экономический принцип России

"В 2022 году при потребности в 258 млн тонн перевозки прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить до 100 млн тонн. Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 трлн рублей", - сказал спикер (цитата по ТАСС).

Как уточнил Трутнев, "нужно разобраться, чего нам не хватает".

"Если денег, их нужно выделить и привлечь необходимую рабочую силу, технику", - добавил он.

В 2021 году 70 млн тонн составил объем грузов, которые не удалось перевезти по этим магистралям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Железная дорога
Железная дорога
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.