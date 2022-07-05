Россия может потерять 1,5 трлн рублей от нехватки мощностей БАМа и Транссиба

В 2021 году объем грузов, которые не удалось перевезти по этим магистралям, составил 70 млн тонн

Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев оценил ущерб экономике от нехватки провозных мощностей на Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралях.

"В 2022 году при потребности в 258 млн тонн перевозки прогнозируемый объем неперевезенных грузов может составить до 100 млн тонн. Ущерб, который при этом будет нанесен экономике страны, оценивается в 1,5 трлн рублей", - сказал спикер (цитата по ТАСС).

Как уточнил Трутнев, "нужно разобраться, чего нам не хватает".

"Если денег, их нужно выделить и привлечь необходимую рабочую силу, технику", - добавил он.

В 2021 году 70 млн тонн составил объем грузов, которые не удалось перевезти по этим магистралям.

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