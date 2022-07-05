Евросоюзу предрекли "войну за распределение газа"

11 июля Россия приостановит прокачку по трубопроводу "Северный поток"

Лидер оппозиционной немецкой партии "Христианско-демократический союз" Фридрих Мерц заявил в интервью изданию NOZ, что Евросоюзу грозят внутренние конфликты.

"Вероятно, внутри ЕС возникнут серьезные конфликты из-за распределения газа - как в 2015 и 2016 годах, когда был кризис с беженцами", - отметил спикер.

Он добавил, что министру экономики Германии Роберту Хабеку необходимо составить график распределения газа.

"Если Россия будет вести себя в соответствии с контрактом, поставки возобновятся после ремонтных работ", - уточнил глава ХДС.

Ранее стало известно, что 11 июля Россия приостановит прокачку газа по трубопроводу "Северный поток" на десять дней для плановой профилактики. По заявлению оператора Nord Stream AG, график и план работ были заблаговременно согласованы.

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