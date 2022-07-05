Москвичам пообещали жару выше 30 градусов

Уже несколько дней в столице действует оранжевый код погодной опасности

Супержаркая неделя в российской столице себя оправдывает. Сегодня столбики термометров устремятся к 32 градусам - и это температура в тени. Синоптики считают, что такие показатели более характерны даже не для Краснодара, а для Майкопа. Уже несколько дней в Москве действует оранжевый код погодной опасности. Причем, тропическая жара не покидает мегаполис и ночью. Так что горожане не успевают восстановиться от дневного зноя.

От жары изнывают также в Италии. Из-за небывалой за 70 лет засухи на севере страны власти объявили режим ЧС в пяти областях. Обмелела самая длинная река - По. Убытки терпят фермеры. В Вероне введены ограничения по использованию пресной воды, в Милане отключили фонтаны. В столичной области Лацио действует режим природной катастрофы. Только за сутки там вспыхнули 100 пожаров. Один из самых крупных - на севере Рима. А в Ломбардии отмечены ливни с ураганным ветром и град, которые застали врасплох жителей небольшого городка Кремона. На решение проблемы правительство выделило 36,5 миллиона евро.

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