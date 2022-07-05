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Мантуров рассказал о процессе "отрезвления" Запада

09:23
  • вторник
  • 05 июля 2022

Санкции ударили по их авторам

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что западные санкции доставили России неудобства, но еще больше они ударили по тем, кто их вводил.

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По словам министра, ограничения коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми налаживались тесные связи на протяжении десятков лет.

"Но потеря российского рынка на деле оказалась серьезным испытанием и для них. Это можно видеть по бьющей рекорды инфляции и возрастающим ценам на товары повседневного спроса в недружественных странах", - добавил Мантуров (цитата по РИА "Новости").

Как при этом заметил глава Минпромторга, уже происходит "процесс отрезвления западных партнеров". В частности, удобрения из России они приравняли к товарам первой необходимости.

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Денис Мантуров
Денис Мантуров
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