Мантуров рассказал о процессе "отрезвления" Запада

Санкции ударили по их авторам

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что западные санкции доставили России неудобства, но еще больше они ударили по тем, кто их вводил.

По словам министра, ограничения коснулись поставщиков импортной промышленной продукции, с которыми налаживались тесные связи на протяжении десятков лет.

"Но потеря российского рынка на деле оказалась серьезным испытанием и для них. Это можно видеть по бьющей рекорды инфляции и возрастающим ценам на товары повседневного спроса в недружественных странах", - добавил Мантуров (цитата по РИА "Новости").

Как при этом заметил глава Минпромторга, уже происходит "процесс отрезвления западных партнеров". В частности, удобрения из России они приравняли к товарам первой необходимости.

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