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Собянин: В этом году в Москве зацветут 55 миллионов цветов

09:35
  • вторник
  • 05 июля 2022

Площадь цветников достигла 88 гектаров

Количество цветников в Москве за последнее десятилетие увеличилось вдвое – с 5,5 до 12 тысяч. Общая площадь цветочных композиций достигла 88 гектаров. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"В этом году на улицах и в парках Москвы расцветут 55 миллионов цветов. Конечно, это произойдет не само по себе, а станет результатом огромного труда тысяч специалистов городских служб. Мы стараемся, чтобы каждый из 12 тысячи цветников был настоящим произведением ландшафтного искусства: с красивым запоминающимся рисунком и плотным неувядающим все лето цветочным ковром. И самое главное – цветочные клумбы в жилых районах должны быть ничуть не хуже, а порой – даже лучше цветников на центральных площадях", - написал Собянин.

Собянин напомнил, что этим летом в Москве пройдет фестиваль "Цветочный джем", площадки которого будут украшены тысячами ярких и необычных композиций.

"Москвичи и туристы смогут полюбоваться проектами ландшафтных дизайнеров из России и многих стран мира. Неповторимые сады подарят ощущение солнечного курорта. Сочи и индийский Гоа, китайский Хайнань и Шри-Ланка, Турция и Бразилия встретятся в Москве и перемешаются в настоящем цветочном карнавале", - заключил Собянин.

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