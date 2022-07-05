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Российские военные рассказали о пытках в украинском плену

10:07
  • вторник
  • 05 июля 2022

СК проверит каждую историю

Военнослужащие, которые в результате обмена пленными с Украиной были возвращены в Россию, рассказали о пытках ВСУ.

Одного из них били палками и дубинками по телу. Сотрудники Службы безопасности Украины применяли удушающие приемы и угрожали застрелить, если он не зачитает на камеру подготовленный ими текст.

Другой военный попал в плен с ранением бедра. Медицинские манипуляции в больнице ему делали без обезболивающих средств, в плену били, пытали током.

Еще одному военнослужащему, попавшему в плен с двумя ранениями, украинские врачи ампутировали ногу. Посещение перевязочной всегда начиналось одинаково: медицинский работник тыкал в рану и смотрел, как он корчится от боли. Между перевязками его жестоко избивали.

"Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации в ходе проводимых проверок дадут правовую оценку каждому случаю. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении на сайте СКР.

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