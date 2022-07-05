Инфляция в Турции достигла максимума с 1995 года

Эксперты говорят, что происходящее является следствием провала мер правительства

Как сообщает во вторник газета Karar, уровень инфляции в Турции в июне достиг рекордного значения с 1995 года.

Эксперты говорят, что происходящее является следствием провала мер правительства. В июне инфляция в Турции в годовом исчислении составила 78,62%. Независимые аналитики же сообщают о 175,55%.

Вместе с тем в программе среднесрочного развития экономики Турции уровень инфляции в стране к концу 2024 года определен в 9,8%.

Министр финансов республики Нуреддин Небати ранее заявлял, что власти держат ситуацию с инфляцией под контролем и в ближайшие месяцы она начнет снижаться.

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