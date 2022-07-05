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Число случаев коронавируса в мире превысило 550 млн

10:05
  • вторник
  • 05 июля 2022

Пандемия пока не закончилась

Как свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, в мире на утро вторника зарегистрировано 550 миллионов 33 тысячи 846 случаев коронавируса.

В Европе отмечен резкий рост заболеваемости коронавирусом
Россия с 15 июля снимает коронавирусные ограничения на пересечение границы

От последствий заражения COVID-19 скончались 6 миллионов 340 тысяч 147 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в США, Индии, Бразилии, Франции, Германии и Великобритании.

Ранее Всемирная организация здравоохранения напомнила, что пандемия все еще сохраняется, а постоянные мутации вируса могут привести к тому, что на смену легкому штамму "омикрон" придет более агрессивный вариант.

В России за все время пандемии выявлено 18 442 625 случаев коронавируса, умерли 381306 пациентов.

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