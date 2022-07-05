Разин назвал виновного в смерти Шатунова

Певца вывели из эмоционального равновесия

К смерти певца Юрия Шатунова причастна судья Ставропольского краевого суда Светлана Лунева, которая вынесла необоснованное решение в пользу артиста.

Такое мнение выразил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Лунева якобы незаконно вынесла решение в пользу Шатунова, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права на песни группы.

"Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Разин добавил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти - обширный инфаркт.

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По словам директора музыканта, часть праха Шатунова будет развеяна в Германии, где жил певец, на его любимом месте, где он рыбачил.

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