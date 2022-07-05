ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Разин назвал виновного в смерти Шатунова

10:31
  • вторник
  • 05 июля 2022

Певца вывели из эмоционального равновесия

К смерти певца Юрия Шатунова причастна судья Ставропольского краевого суда Светлана Лунева, которая вынесла необоснованное решение в пользу артиста.
Поклонники попросили присвоить Шатунову звание народного артиста

Такое мнение выразил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Лунева якобы незаконно вынесла решение в пользу Шатунова, тем самым обнадежила его и ввела его в заблуждение, что он имеет какие-то права на песни группы.

"Она умышленно, по своему усмотрению, чужую собственность передала Юрию Шатунову. Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни", - сообщил он (цитата по РИА Новости).

Разин добавил, что будет продолжать оспаривать решение суда, а также подаст жалобу в Высшую квалификационную коллегию судей против Луневой.

Бывший солист группы "Ласковый май" умер в ночь на 23 июня в возрасте 48 лет. Причина смерти - обширный инфаркт.

Урну с прахом певца Юрия Шатунова захоронили на Троекуровском кладбище в Москве. По словам директора музыканта, часть праха Шатунова будет развеяна в Германии, где жил певец, на его любимом месте, где он рыбачил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Юрий Шатунов
Юрий Шатунов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.